Elisabetta Canalis | la camicetta svela il dettaglio fantastico!

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)indossa unacheilfantastico: la conduttrice alza notevolmente la temperatura.alza la temperatura per Natale (Foto: Instagram).Dopo anni di quasi totale silenzio, laè tornata a tutti gli effetti e, mentre si è ripresa la tv, dimostra a tutti quanti di essere ancora un concentrato di sensualità. L’ex-velina è attivissima su Instagram, tanto che non smette mai di mostrare la sua infinita bellezza: dopo un’estate passata in bikini, laalza la temperatura anche prossimi al Natale., lail: la conduttrice bollente Dopo essere stata ...