Draghi avverte l' Europa sui migranti | Ecco cosa fare

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il presidente del consiglio, alla vigilia del consiglio europeo, in un discorso tenuto alla Camera ha voluto esortare l'Ue ad essere "all'altezza dei suoi valori" sull'immigrazione

"L'Unione Europea " ha proseguito" deve dimostrarsi all'altezza dei propri valori, come l'ha esortata a fare Papa Francesco di recente. Per difendere le vite e i diritti di chi parte per ...Il presidente del Consiglio, Mario, nella sua informativa alla Camera alla vigilia del Consiglio Ue,che la variante Omicron del Covid impone massima attenzione, serve ancora cautela "ma ci avviciniamo al Natale più ...“Ci avviciniamo al Natale piu’ preparati e piu’ sicuri” perche’ “le persone positive al virus sono 297 mila. Dodici mesi fa erano 675 mila”. Ma “i cittadini mantengano la massima cautela”, si vaccinin ...Nel discorso di Draghi oggi alla Camera sono stati molti i temi affrontati. Dalla variante Omicron e il rincaro bollette, al caso Ravanusa.