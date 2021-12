Capodanno Napoli, De Luca: “Non è previsto evento” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Capodanno a Napoli? “Non mi pare che sia previsto un evento in presenza. Ho incontrato ieri il sindaco di Napoli e credo che sia orientato a non avere nessun evento”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che oggi ha firmato un’ordinanza che vieta le feste e gli spettacoli di piazza nel periodo natalizio e a Capodanno. “Ovviamente, essendoci oggi l’ordinanza – ha aggiunto De Luca – diventa vincolante per tutti quanti. Ci saranno probabilmente iniziative trasmesse in video, ma non in presenza”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 dicembre 2021)? “Non mi pare che siaunin presenza. Ho incontrato ieri il sindaco die credo che sia orientato a non avere nessun”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De, che oggi ha firmato un’ordinanza che vieta le feste e gli spettacoli di piazza nel periodo natalizio e a. “Ovviamente, essendoci oggi l’ordinanza – ha aggiunto De– diventa vincolante per tutti quanti. Ci saranno probabilmente iniziative trasmesse in video, ma non in presenza”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

