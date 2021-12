Caicedo-Genoa al capolinea?: Inter e Fiorentina osservano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Caicedo-Genoa è già finita? Pare proprio di si, date che il rendimento dell’attaccante ecuadoriano, complice una serie di infortuni, non ha per niente soddisfatto il club rossoblù che avrebbe così deciso di metterlo sul mercato con Inter e Fiorentina pronte ad approfittarne. Caicedo-Genoa: addio certo, ci provano Inter e Fiorentina? Dopo quattro stagioni alla Lazio e tante soddisfazioni, il Panteron è passato l’estate scorsa al Genoa firmando un contratto triennale. Purtroppo la fortuna non lo ha assistito dato che in questa stagione ha esordito solo a metà ottobre perché vittima di un problema muscolare alla coscia. Una volta rientrato, realizza una sola rete nella trasferta di Torino, poi più nulla. Ciò ha indispettito la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 15 dicembre 2021)è già finita? Pare proprio di si, date che il rendimento dell’attaccante ecuadoriano, complice una serie di infortuni, non ha per niente soddisfatto il club rossoblù che avrebbe così deciso di metterlo sul mercato conpronte ad approfittarne.: addio certo, ci provano? Dopo quattro stagioni alla Lazio e tante soddisfazioni, il Panteron è passato l’estate scorsa alfirmando un contratto triennale. Purtroppo la fortuna non lo ha assistito dato che in questa stagione ha esordito solo a metà ottobre perché vittima di un problema muscolare alla coscia. Una volta rientrato, realizza una sola rete nella trasferta di Torino, poi più nulla. Ciò ha indispettito la ...

Advertising

gryphonalex : @grifoncina1977 @Steve140971 Sentimentalmente, è da Genoa. Io lo terrei. Chi non voglio più vedere sono i Caicedo e gli Hernani. - ilLamecus : RT @Daniele20052013: Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Caicedo - Daniele20052013 : Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Caicedo - FiorentinaUno : Ex obiettivi, Caicedo potrebbe già cambiare squadra dopo 6 mesi al Genoa - BabboleoNews : #Genoa, i convocati per la sfida di #CoppaItalia contro la #Salernitana, stasera alle 21. Si rivedono #Cassata (fuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Caicedo Genoa Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Caicedo ...attaccante per gennaio L'Inter sonda il mercato in attesa di gennaio e per l'attacco torna di moda il nome di Felipe Caicedo. L'uomo di fiducia di Simone Inzaghi alla Lazio potrebbe lasciare il Genoa ...

Genoa - Caicedo è già finita ? due squadre di Serie A su di lui Commenta per primo Il matrimonio tra il Genoa e Felipe Caicedo potrebbe già essere giunto al termine. Secondo Il Secolo XIX sull'attaccante ecuadoregno, limitato in questa prima parte di stagione da numerosi infortuni, ci sarebbero ...

Caicedo lascia il Genoa, ma resta in Serie A: svolta al fantacalcio FantaMaster PROBABILI FORMAZIONI Genoa-Salernitana: Coppa Italia 2021/2022 Toure e Galdames a caccia di una maglia da titolare Si parte alle 21:00 di martedì 14 dicembre nella cornice dello stadio Penzo. Ecco le scelte probabili di formazione dei due allenatori di Genoa e Sa ...

Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Caicedo Calciomercato Inter, torna di moda il nome di Felipe Caicedo. Il club nerazzurro in cerca di un attaccante per gennaio L’Inter sonda il mercato in attesa di gennaio e per l’attacco torna di moda il no ...

...attaccante per gennaio L'Inter sonda il mercato in attesa di gennaio e per l'attacco torna di moda il nome di Felipe. L'uomo di fiducia di Simone Inzaghi alla Lazio potrebbe lasciare il...Commenta per primo Il matrimonio tra ile Felipepotrebbe già essere giunto al termine. Secondo Il Secolo XIX sull'attaccante ecuadoregno, limitato in questa prima parte di stagione da numerosi infortuni, ci sarebbero ...Toure e Galdames a caccia di una maglia da titolare Si parte alle 21:00 di martedì 14 dicembre nella cornice dello stadio Penzo. Ecco le scelte probabili di formazione dei due allenatori di Genoa e Sa ...Calciomercato Inter, torna di moda il nome di Felipe Caicedo. Il club nerazzurro in cerca di un attaccante per gennaio L’Inter sonda il mercato in attesa di gennaio e per l’attacco torna di moda il no ...