Borsa: Asia in ordine sparso, occhi sulla Fed, Tokyo +0,1% (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si sono mosse con cautela e in ordine sparso le principali Borse di Asia e Pacifico nel giorno in cui la Fed riunisce il Comitato Federale per decidere sui tassi e sull'attesa riduzione degli acquisti ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si sono mosse con cautela e inle principali Borse die Pacifico nel giorno in cui la Fed riunisce il Comitato Federale per decidere sui tassi e sull'attesa riduzione degli acquisti ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Asia in ordine sparso, occhi sulla Fed, Tokyo +0,1%: Futures poco mossi, in arrivo inflazione Italia e vendi… - ansa_economia : Borsa:Asia chiude in calo, mercati nervosi per Omicron e Fed. Tokyo (-0,7%), Hong Kong (-1,5%).Yen in lieve rialzo… - zazoomblog : Borsa:Asia chiude in calo mercati nervosi per Omicron e Fed - #Borsa:Asia #chiude #mercati #nervosi - fisco24_info : Borsa:Asia chiude in calo, mercati nervosi per Omicron e Fed: Tokyo (-0,7%), Hong Kong (-1,5%).Yen in lieve rialzo… - ansa_economia : Borsa: Asia contrastata, occhi su Fed e Bce, Tokyo +0,71%. Futures Europa e Usa positivi, sale il greggio, corre il… -