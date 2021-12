Basket, Champions League 2021/2022: troppo Cluj-Napoca per Brindisi, termina 104-94 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Happy Casa Brindisi lotta, ma ad avere la meglio è U-BT Cluj-Napoca. La sfida, valida per la quinta giornata del gruppo G di Champions League 2021/2022 di Basket, termina 104-94 per i rumeni. Una partita dalle mille emozioni, in cui il Cluj ha costruito subito un vantaggio importante, mantenendolo fino alla fine e conquistando il passaggio del turno. I pugliesi si ritrovano costretti ad arrendersi nonostante i 26 punti di Nick Perkins e i 21 di Lucio Redivo; la discriminante è stata, infatti, la prestazione in difesa. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA Champions League 2021/2022: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE IL REGOLAMENTO DELLA ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Happy Casalotta, ma ad avere la meglio è U-BT. La sfida, valida per la quinta giornata del gruppo G didi104-94 per i rumeni. Una partita dalle mille emozioni, in cui ilha costruito subito un vantaggio importante, mantenendolo fino alla fine e conquistando il passaggio del turno. I pugliesi si ritrovano costretti ad arrendersi nonostante i 26 punti di Nick Perkins e i 21 di Lucio Redivo; la discriminante è stata, infatti, la prestazione in difesa. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE IL REGOLAMENTO DELLA ...

Advertising

Luxgraph : Champions League, Brindisi perde 104-94 contro il Cluj Napoca - sportface2016 : #Basket, #BCL: troppo #Cluj per #Brindisi, termina 104-94 - TgrRaiVeneto : #basketball A Riga, in Lettonia, sconfitta di misura per @trevisobasket . Il servizio di Maurizio Fanelli… - AntennaSud : Basket: Champions League, duro impegno rumeno per l’Happy Casa Brindisi - RassegnaZampa : #Basket #ChampionsLeague: Treviso beffata sulla sirena. Riga trova la tripla vincente -