Alex Belli | Delia l’ha già perdonato | insieme mano nella mano

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Durante l’ultima puntata del GF VipDuran ha detto di voler lasciare. Nonostante tutto i due sono uscitidalla casa di Cinecittà e Alfonso Signorini ha chiesto alla donna se avrebbe maiil marito. La Pantera del Sud America ha risposto che le sarebbe servito un po’ di tempo per metabolizzare tutto. Evidentemente le è bastato poco, perché ieri la Duran eeranoalla stazione Termini. A svelare questo scoop c’ha pensato Gabriele Parpiglia a Casa Chi. “Volevo dirvi che il treno delle 18 da Roma Termini imbarcaqueste due persone che vi farò vedere. ...

Lo sfogo di Davide Silvestri con Soleil Sorge fa già discutere. Nel corso della puntata di ieri sera, lunedì 13 dicembre, del Grande Fratello Vip,è stato squalificato dal gioco per aver infranto le regole del reality show per riabbracciare la moglie, Delia Duran , che lo stava lasciando dopo la vicenda amorosa trae Soleil. La ...Gossip Delia Duran fa un'accusa choc adurante la lite al GF Vip m[...] Delia Duran ha lanciato un'accusa gravissima nei confronti del maritomentre li [...] L'attrice ha ...Dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip, Alex Belli fa ancora parlare di sé. Soleil ha trovato dei biglietti che l'attore le avrebbe lasciato, una specie di caccia al tesoro.Ora si è scoperta l'identità dello stesso, ma il mistero si infittisce grazie ad alcune dichiarazioni dell'ex fidanzata. Delia Duran e il bacio finto come una banconota da due euro : chi è Carlo Cuozz ...