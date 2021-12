Stato di emergenza Covid, proroga al 31 marzo 2022: via libera in Cdm (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che proroga lo Stato di emergenza al 31 marzo del 2022. Fonti di Palazzo Chigi precisano che il Cdm non ha approvato alcuna misura che contempli l’obbligo di utilizzare mascherine all’aperto mentre arriva una stretta per chi fa ingresso in Italia dall’estero. La bozza del decreto conferma il congelamento di altri tre mesi dello Stato di emergenza il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto chelodial 31del. Fonti di Palazzo Chigi precisano che il Cdm non ha approvato alcuna misura che contempli l’obbligo di utilizzare mascherine all’aperto mentre arriva una stretta per chi fa ingresso in Italia dall’estero. La bozza del decreto conferma il congelamento di altri tre mesi dellodiil Mattino di Sicilia.

fanpage : 'Io penso che uno #STATODIEMERGENZA che dura 2 anni non è più uno stato di emergenza. Diventa uno stato di continui… - galeazzobignami : Dopo 2 anni non si può più parlare di Stato di Emergenza. Si deve parlare di Stato di incapacità di chi doveva ris… - Agenzia_Ansa : FLASH I Il Cdm approva il decreto per la proroga dello stato di emergenza per il Covid fino al 31 marzo 2022 #ANSA - rtl1025 : ?? Il divieto, già previsto, di ingresso in #Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Malawi, Sudafrica, Leso… - DANI56 : RT @LucioMalan: Proroga dello Stato di Emergenza. Il definitivo colpo al cuore della democrazia. -