Spider-Man: Tom Holland vorrebbe un crossover con Black Widow e recitare con Florence Pugh (Di martedì 14 dicembre 2021) Tom Holland ha svelato che vorrebbe recitare accanto a Florence Pugh in un film che faccia incontrare il mondo di Spider-Man e quello di Black Widow. Tom Holland, alla première di Spider-Man: No Way Home, ha svelato che vorrebbe avere la parte di Peter Parker in un film che gli permetta di interagire con Florence Pugh. La giovane star ha risposto a una domanda sul futuro del giovane supereroe, dichiarando quale dei nuovi personaggi introdotti nel Marvel Cinematic Universe lo interessa di più. Per alcuni mesi si era creduto che Spider-Man: No Way Home sarebbe stato l'ultimo film di Tom Holland nell'iconico ruolo di Peter. Sony e Marvel, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 dicembre 2021) Tomha svelato cheaccanto ain un film che faccia incontrare il mondo di-Man e quello di. Tom, alla première di-Man: No Way Home, ha svelato cheavere la parte di Peter Parker in un film che gli permetta di interagire con. La giovane star ha risposto a una domanda sul futuro del giovane supereroe, dichiarando quale dei nuovi personaggi introdotti nel Marvel Cinematic Universe lo interessa di più. Per alcuni mesi si era creduto che-Man: No Way Home sarebbe stato l'ultimo film di Tomnell'iconico ruolo di Peter. Sony e Marvel, ...

