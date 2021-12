Ranieri: «Liverpool fortissimo, ma l’Inter non parte sconfitta» (Di martedì 14 dicembre 2021) L’allenatore del Watford Ranieri ha parlato del sorteggio di Champions League che ha abbinato l’Inter al Liverpool Claudio Ranieri, allenatore del Watford, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del sorteggio di Champions League che ha abbinato l’Inter al Liverpool. PARTITA – «Bella sfida ed esito non scontato. Il Liverpool è fortissimo, ma nell’Inter si comincia a vedere la mano di Inzaghi. L’ho sempre detto: Simone è bravo. Ha ereditato da Antonio Conte una squadra vincente e con la mentalità battagliera, ma dopo le partenze di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, era legittimo avere qualche dubbio. Dopo il rodaggio iniziale, il motore si è sciolto e l’Inter attuale mi pare una bella ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 dicembre 2021) L’allenatore del Watfordha parlato del sorteggio di Champions League che ha abbinatoalClaudio, allenatore del Watford, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del sorteggio di Champions League che ha abbinatoal. PARTITA – «Bella sfida ed esito non scontato. Il, ma nelsi comincia a vedere la mano di Inzaghi. L’ho sempre detto: Simone è bravo. Ha ereditato da Antonio Conte una squadra vincente e con la mentalità battagliera, ma dopo lenze di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, era legittimo avere qualche dubbio. Dopo il rodaggio iniziale, il motore si è sciolto eattuale mi pare una bella ...

