Palermo: restano sotto sequestro i locali che ospitano palestra Virgin Active (Di martedì 14 dicembre 2021) Palermo, 14 dic. (Adnkronos) - restano i sigilli ai locali che ospitano la palestra Virgin Active di Palermo. Il gip Fabio Pilato ha respinto la richiesta del proprietario degli immobili, Filippo Basile. "Pur ribadendosi il convincimento circa l'insussistenza del periculum in mora e dell'assenza di un apprezzabile aggravamento del carico urbanistico preesistente, deve rilevarsi che, anche la rivalutazione di tale profilo ai fini di un eventuale dissequestro, rimane preclusa per effetto del giudicato cautelare formatosi con la citata sentenza N. 21088/21, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso di legittimità presentato dall'odierno ricorrente", scrive il gip Pilato. "Si ritiene, tuttavia, che l'eccessivo prolungarsi della fase ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021), 14 dic. (Adnkronos) -i sigilli aicheladi. Il gip Fabio Pilato ha respinto la richiesta del proprietario degli immobili, Filippo Basile. "Pur ribadendosi il convincimento circa l'insussistenza del periculum in mora e dell'assenza di un apprezzabile aggravamento del carico urbanistico preesistente, deve rilevarsi che, anche la rivalutazione di tale profilo ai fini di un eventuale dis, rimane preclusa per effetto del giudicato cautelare formatosi con la citata sentenza N. 21088/21, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso di legittimità presentato dall'odierno ricorrente", scrive il gip Pilato. "Si ritiene, tuttavia, che l'eccessivo prolungarsi della fase ...

