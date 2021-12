Mangia sushi e poi muore | aveva 15 anni

(Di martedì 14 dicembre 2021) Non ce l'ha fatta. Luca P., studente liceale di 15di Soccavo, quartiere di Napoli, è morto dopo nove giorni di ricovero in ospedale. Il ragazzo si era sentito male, con febbre alta, diarrea e vomito, dopo avertoin un...

La vicenda Il giovane ha iniziato a non sentirsi bene lo scorso 23 novembre, dopo aver consumato delinsieme a delle amiche. I sintomi - disturbi intestinali accompagnati da febbre - ...Il 15enne, dopo avere consumato delcon delle amiche lo scorso 23 novembre, ha cominciato ad accusare i sintomi di una intossicazione, sembrerebbe determinata dal batterio della salmonella. ...Saranno i risultati dell'autopsia a fare luce sulle cause della morte di un ragazzo napoletano di 15 anni, Luca Piscopo, sulla quale sta indagando la Procura di Napoli che contesta a ...Saranno i risultati dell'autopsia a fare luce sulle cause della morte di un ragazzo napoletano di 15 anni, Luca Piscopo, sulla quale sta indagando ...