Licenziati via Teams in dieci minuti, parla il manager: «Un segno di attenzione» (Di martedì 14 dicembre 2021) Licenziare le persone via web cam? Succedeva anche prima, formula passata inosservata anche in casi di aziende “insospettabili” e ben prima dello smart working. Ora diventa notizia. Tanto che il governo è al lavoro per mettere dei paletti. «Siamo sorpresi e amareggiati dal clamore che ha avuto la vicenda, siamo in Italia da quasi trent’anni ed è la prima volta che ci capita una cosa del genere», si difende oggi, in un’intervista a La Stampa, Stefano Bena, il general manager della Yazaki che, con la responsabile delle risorse umane Anna Boccia, ha licenziato tre dipendenti della multinazionale via Microsoft Teams. La raccomandata «Avevamo mandato loro una raccomandata e proprio come segno di attenzione abbiamo pensato fosse giusto anticipare individualmente le ragioni dietro questa decisione dolorosa ma ... Leggi su open.online (Di martedì 14 dicembre 2021) Licenziare le persone via web cam? Succedeva anche prima, formula passata inosservata anche in casi di aziende “insospettabili” e ben prima dello smart working. Ora diventa notizia. Tanto che il governo è al lavoro per mettere dei paletti. «Siamo sorpresi e amareggiati dal clamore che ha avuto la vicenda, siamo in Italia da quasi trent’anni ed è la prima volta che ci capita una cosa del genere», si difende oggi, in un’intervista a La Stampa, Stefano Bena, il generaldella Yazaki che, con la responsabile delle risorse umane Anna Boccia, ha licenziato tre dipendenti della multinazionale via Microsoft. La raccomandata «Avevamo mandato loro una raccomandata e proprio comediabbiamo pensato fosse giusto anticipare individualmente le ragioni dietro questa decisione dolorosa ma ...

Advertising

massimo_san : RT @Open_gol: Le funzioni dei lavoratori licenziati, confermano dall’azienda, sono state trasferite in Portogallo - Open_gol : Le funzioni dei lavoratori licenziati, confermano dall’azienda, sono state trasferite in Portogallo - BEPPESARNO : ...Tutti a parole solidali coi lavoratori licenziati spesso via chat. Poi però criticano #CGIL e #UIL che dichiaran… - sevenseasmarina : RT @ghino61: @Moonlightshad1 Aumenti di benzina gas luce, aziende che chiudono ma si parla di licenziamenti via sms e nn dei licenziati! S… - BlackMagicEx5S : RT @ghino61: @Moonlightshad1 Aumenti di benzina gas luce, aziende che chiudono ma si parla di licenziamenti via sms e nn dei licenziati! S… -