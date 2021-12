La dottoressa, molto seguita su Twitter, che vorrebbe arrivare a Bugliano (Di martedì 14 dicembre 2021) Ennesimo tweet del comune che non esiste, ennesima discussione basata sul nulla. Una dottoressa che ha un vasto seguito sui social network – il suo account Twitter ha oltre 40mila followers – ha dato il via a una discussione sempre su Twitter, in cui si evidenzia un tweet del comune di Bugliano sulle vaccinazioni. L’account satirico che va a fare la parodia di un comune del Pisano ha pubblicato una sorta di manifesto in cui informava del numero dei suoi cittadini e, tra questi, di quelli vaccinati. Mancavano all’appello – sempre in questa narrazione fantasiosa – 49 persone. A queste, il finto comune (che – lo ricordiamo – non esiste) si rivolgeva dicendo: «Sappiamo chi siete, sappiamo dove abitate, prima o poi verremo da voi». LEGGI ANCHE > Avvocato contro il sindaco di Bugliano, che non esiste IL ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 14 dicembre 2021) Ennesimo tweet del comune che non esiste, ennesima discussione basata sul nulla. Unache ha un vasto seguito sui social network – il suo accountha oltre 40mila followers – ha dato il via a una discussione sempre su, in cui si evidenzia un tweet del comune disulle vaccinazioni. L’account satirico che va a fare la parodia di un comune del Pisano ha pubblicato una sorta di manifesto in cui informava del numero dei suoi cittadini e, tra questi, di quelli vaccinati. Mancavano all’appello – sempre in questa narrazione fantasiosa – 49 persone. A queste, il finto comune (che – lo ricordiamo – non esiste) si rivolgeva dicendo: «Sappiamo chi siete, sappiamo dove abitate, prima o poi verremo da voi». LEGGI ANCHE > Avvocato contro il sindaco di, che non esiste IL ...

