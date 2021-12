(Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno –didell’area denominata ‘’ nell’ambito del PUA indel PUC. L’amministrazione municipale comunica “l’adozione dellaagli articoli delledideldi”. Si legge: “Con delibera di Giunta Comunale dell’01 ottobre 2021, n. 274 è stata, in conformità alle previsioni del vigente PUC e dei vigenti Piani di Settore comunali ed ai sensi dell’art. 10 del Regolamento diper il Governo del Territorio della Regione Campania n. 05 del 04/08/2011, laagli articoli ...

Advertising

anteprima24 : ** #Fuorni #Nord, #Comune: 'Adottata variante a norme tecniche di attuazione piano recupero' **… - maurquie : Adozione variante agli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Recupero Fuorni Nord -

Ultime Notizie dalla rete : Fuorni nord

anteprima24.it

...progetto - come riporta il quotidiano 'La Città' oggi in edicola - prevede di trasformare il complesso diin un'area commerciale, un "retail park" come i tanti che si sono diffusi nel...StampaI giudici della seconda sezione del Tar di Salerno hanno rigettato il ricorso presentato contro il Comune di Salerno dalla società, che da anni sta provando a riqualificare l’ex Consorzio Agrari ...