Da Verstappen a Quartararo, compleanno da record per Brembo: 62 mondiali nel 2021 (Di martedì 14 dicembre 2021) compleanno con primato. Nel 60° anniversario della sua fondazione, la Brembo, leader mondiale negli impianti frenanti, conferma la propria supremazia nel Motorsport con la conquista di ben 62 titoli ... Leggi su gazzetta (Di martedì 14 dicembre 2021)con primato. Nel 60° anniversario della sua fondazione, la, leader mondiale negli impianti frenanti, conferma la propria supremazia nel Motorsport con la conquista di ben 62 titoli ...

Ultime Notizie dalla rete : Verstappen Quartararo Da Verstappen a Quartararo, compleanno da record per Brembo: 62 mondiali nel 2021 Max Verstappen. Ap en plein in F1 ? In Formula 1 tutti i 22 GP del mondiale 2021 sono stati vinti da vetture fornite di componenti del gruppo Brembo: un primato che consente all'azienda bergamasca di ...

Verstappen e Quartararo re Under 25: un solo precedente nella storia Max Verstappen , a soli 24 anni, ha posto fine al regno di Lewis Hamilton nelle quattro ruote. A ottobre, invece, Fabio Quartararo , appena ventiduenne, si è preso corona e scettro nel massimo ...

L'epilogo del mondiale di Formula 1 visto dalla MotoGP Fabio Quartararo era ad Abu Dhabi a tifare Hamilton, Marc Marquez a casa a gioire per Verstappen. La Formula 1 vista con gli occhi della MotoGP ...

