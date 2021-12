COCKTAIL DI NATALE | IL CAMPIONE DEL MONDO DI BARTENDING BRUNO VANZAN SVELA I 3 SHACKERATI PERFETTI PER STUPIRE GLI OSPITI  

Leggi su cityroma

(Di martedì 14 dicembre 2021) Non sono antipasti, primi, secondi e dolci: per un pranzo o un cenone di successo non possono mancaread hoc., celebre volto tv edeldi, ha reso note le 3 ricette per celebrare al meglio le festività da preparar con lo shaker 4Pezzi che si è aggiudicato il Premio Barawards Innovazione dell’Anno 2021: dallo stiloso “Very Peri” con Iovem e tequila che celebra la tonalità protagonista del 2022 al goloso “Santa’s Hat” al caffè e vodka, fino al ricercato “Campari Shakerato al Caramello”. Se è vero che, come diceva Benjamin Franklin, “Non ci può essere una bella vita dove non c’è buon bere”, soprattutto durante le festività i calici dovrebbero traboccare di delizie in grado di soddisfare e sorprendere le esigenti papille gustative di ...