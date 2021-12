Carige per un euro: Bper presenta l’offerta. Un miliardo a carico del Fondo interbancario (Di martedì 14 dicembre 2021) L'offerta prevede che il Fitd ricapitalizzi Carige preventivamente iniettando un miliardo di euro per ripulire la banca e permettere il derisking Leggi su ilsole24ore (Di martedì 14 dicembre 2021) L'offerta prevede che il Fitd ricapitalizzipreventivamente iniettando undiper ripulire la banca e permettere il derisking

Advertising

infoiteconomia : Da Bper Banca un'offerta per l'acquisto di Carige - QuiBrescia - infoiteconomia : Bper: offerta da 1 euro per Carige, poi opa obbligatoria a 0,80 euro per azione - - infoiteconomia : Bper: offerta da 1 euro per Carige, poi opa residua a 0,80 euro per azione - - infoiteconomia : Banca Carige: Gruppo BPER presenta un'offerta per l'88,3% - infoiteconomia : Svolta nel risiko: offerta di Bper per Carige -