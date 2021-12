“Sei il peggiore”. Ida Platano, lacrime per lui a UeD: “Il più deludente che abbia conosciuto” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ancora Ida Platano e Diego Tavani protagonisti della puntata di Uomini e Donne. Tra di loro non ha funzionato. Eppure era iniziata la frequentazione e addirittura la dama voleva conoscere il cavaliere al di fuori del dating show di Maria De Filippi. Ma all’improvviso Diego Tavani si è tirato indietro. “Tu hai detto che un giorno vorresti uscire fuori da qui, lasciare lo studio con me, ecco io non adesso, ma subito” aveva detto Ida Platano spiazzando completamente Diego Tavani. A questo punto la scelta sembrava fatta con tanto di petali rossi caduti in studio. Poi la dama ha voluto un chiarimento con Tina Cipollari, mentre il neo compagno era rimasto a centro studio. Ida Platano ha voluto precisare all’opinionista che le frasi dure ricevute in questi mesi le hanno fatto male e l’essere chiamata “donnina” l’ha fortemente ferita. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ancora Idae Diego Tavani protagonisti della puntata di Uomini e Donne. Tra di loro non ha funzionato. Eppure era iniziata la frequentazione e addirittura la dama voleva conoscere il cavaliere al di fuori del dating show di Maria De Filippi. Ma all’improvviso Diego Tavani si è tirato indietro. “Tu hai detto che un giorno vorresti uscire fuori da qui, lasciare lo studio con me, ecco io non adesso, ma subito” aveva detto Idaspiazzando completamente Diego Tavani. A questo punto la scelta sembrava fatta con tanto di petali rossi caduti in studio. Poi la dama ha voluto un chiarimento con Tina Cipollari, mentre il neo compagno era rimasto a centro studio. Idaha voluto precisare all’opinionista che le frasi dure ricevute in questi mesi le hanno fatto male e l’essere chiamata “donnina” l’ha fortemente ferita. ...

