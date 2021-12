Roma-Spezia 2-0 | gol di Smalling e Ibanez | Mourinho raggiunge la Juventus Espulso nel finale Felix Afena-Gyan

(Di lunedì 13 dicembre 2021) La difesa si trasforma in attacco e laconquista i tre punti contro lo(2-0) portandosi a quota 28 in classifica al pari dellae staccando la Lazio. Le reti sono arrivate da...

22.44 Posticipo Serie A,2 - 0 I gol di due difensori regalano il successo ai giallorossi,che tornano a vincere dopo due sconfitte di fila. Al 6' Abraham svetta su corner e Smalling si inserisce di testa ...Finisce 2 - 0 per lail posticipo del lunedì tra i giallorossi e lo. Verdetto indiscutibile: la squadra di Mourinho ha controllato in scioltezza e Rui Patricio ha dovuto fare una sola parata importante, nel ...Giallorossi sempre in controllo del match: in gol i due difensori centrali, Abraham centra la traversa, Felix espulso nel finale. Mou agguanta i bianconeri al sesto posto ...Paura all'Olimpico durante il posticipo Roma-Spezia: intorno al 25' del primo tempo la Curva Sud ha smesso di cantare e in tutto lo stadio è calato il gelo. Il motivo è ...