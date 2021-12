Ottavi di Champions | Inter e Juve sorridono | sorteggio ottavi | meglio di così era difficile

(Di lunedì 13 dicembre 2021)di, erantus, le due uniche italiane inLeague, pescano agliAjax e Sporting Lisbona. L'urla di Nyon è stata abbastanza morbida, dunque, anche se la storia recente della più prestigiosa competizione calcistica europea dimostra che le insidie sono sempre dietro l'angolo. I lancieri di Amsterdam, per esempio, sono la sorpresa di questa stagione: dominatori del Gruppo C con 6 vittorie su sei partite, 20 gol fatti e solo 5 subiti e distacco siderale sulla seconda, proprio lo Sporting fermo a 9 punti e qualificatosi al secondo turno ai danni di quella che era la favorita del gruppo, il Borussia Dortmund di Haaland terza per differenza reti. Nei biancorossi di Ten Haag brilla il bomber Haller, autore di ...

Advertising

SkySport : ?? CHAMPIONS LEAGUE ?? Gli ottavi di finale: ? REAL MADRID – BENFICA VILLARREAL – MAN CITY ATLETICO – BAYERN MONACO S… - Inter : ?? | #UCL Oggi alle 12 il sorteggio a Nyon: sei i possibili incroci, i nerazzurri giocheranno l'andata a San Siro ?? - GoalItalia : Pronti per vivere le emozioni degli ottavi di Champions League? ?? #UCLdraw #SportingJuve #InterAjax - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #UCL | Alle 12 il sorteggio degli ottavi di finale di #ChampionsLeague. #Juventus e #Inter aspettano di conoscere i rispettiv… - napolista : #ChampionsLeague, agli ottavi è ancora #Messi contro #Ronaldo Agli ottavi di finale il Psg dell’argentino affronte… -

Ultime Notizie dalla rete : Ottavi Champions

Sorteggio favorevole, almeno sulla carta, per la Juventus. Poteva andare peggio all' Inter. Aglidi finale diLeague, i bianconeri di Massimiliano Allegri affronteranno lo Sporting Lisbona , mentre i nerazzurri di Simone Inzaghi dovranno vedersela con gli olandesi dell' Ajax , ...Il sorteggio abbina i nerazzurri agli olandesi e i bianconeri ai portoghesi Ajax - Inter e Sporting Lisbona - Juventus. E' l'esito del sorteggio per glidi finale diLeague effettuato oggi. Le gare di andata deglisi giocheranno il 15 - 16 febbraio e il 22 - 23 febbraio. I match di ritorno sono in programma l'8 - 9 marzo e il ...(ANSA) - ROMA, 13 DIC - La Juventus affrontera' lo Sporting Lisbona negli ottavi di Champions League. Lo ha stabilito il sorteggio Uefa. (ANSA).NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Juventus-Sporting Lisbona e Inter-Ajax. E’ questo l’esito del sorteggio effettuato oggi a Nyon valido per gli ottavi di finale della Champions ...