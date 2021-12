Klopp: “Inter? Buona squadra in un buon momento. Sicuramente sorteggio non facile” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Jurgen Klopp commenta il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League tra Inter e Liverpool Dopo la ripetizione a causa di un errore, sembrano essere definitivi gli accoppiamenti degli ottavi di finale della Champions League che vedrà l’Inter affrontare il Liverpool. A commentare il sorteggio è Jurgen Klopp allenatore dei Reds. Queste le sue parole: “Ho dovuto aspettare 54 anni per giocare a San Siro per la prima volta… e adesso saranno due volte in tre mesi, quindi è una buona notizia! Tutto bene. Certo, è un sorteggio difficile, Sicuramente. Sono la capolista in Italia; una buona squadra in un buon momento. Vedremo ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Jurgencommenta ildegli ottavi di finale della Champions League trae Liverpool Dopo la ripetizione a causa di un errore, sembrano essere definitivi gli accoppiamenti degli ottavi di finale della Champions League che vedrà l’affrontare il Liverpool. A commentare ilè Jurgenallenatore dei Reds. Queste le sue parole: “Ho dovuto aspettare 54 anni per giocare a San Siro per la prima volta… e adesso saranno due volte in tre mesi, quindi è unanotizia! Tutto bene. Certo, è undifficile,. Sono la capolista in Italia; unain un. Vedremo ...

Advertising

scvglia : RT @internewsit: Klopp: «Inter, non vedo l'ora di giocarci contro. Difficile ma ci proveremo» - - Fraboyss : RT @emme1908: Enzo ha fatto cancellare a Klopp il tweet con lo stemma vecchio dell'Inter, ha un aura potentissima - PanzaMancio : RT @internewsit: Klopp: «Inter, non vedo l'ora di giocarci contro. Difficile ma ci proveremo» - - _intermagazine : Klopp: “Inter? Buona squadra in un buon momento. Sicuramente sorteggio non facile” - GianlucaSgaram1 : RT @fcin1908it: Klopp: “Lautaro tra i più forti al mondo. Inter-Liverpool è vera sfida Champions” -