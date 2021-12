Incidente stradale in Salento | muore il ragazzo di 17 anni ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Lecce L' automobilista che lo ha travolto è andato via senza prestare soccorso e si è costituito ai carabinieri

Advertising

marcodimaio : È stato investito mentre aveva ancora la cartellina in mano dopo i rilievi su un incidente. L’agente di polizia str… - enpaonlus : Distrutto il furgone degli animalisti: raccolta fondi per acquistarne un altro - RobertoGueli : RT @TgrRaiFVG: La Polizia ha lanciato un appello per rintracciare la donna, sanitario, che sabato lungo l'autostrada A23, ha prestato i pri… - CheshireCat_82 : Figlia, ammira queste opere d’arte e sii cosciente che i nostri biscotti sembreranno vittime di un incidente strada… - salernotoday : Incidente stradale tra San Pietro e Atena Lucana: due feriti -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente stradale

La polizia locale Valnure Valchero sta intervenendo sulla provinciale 6 all'altezza della rotonda per Carpaneto perché un autoarticolato nell'affrontare la rotatoria ha perso parte del carico di ...Le cause del drammatico, avvenuto intorno alle 23:00, sono ancora in corso di ... La Procura di Prato ha aperto un fascicolo per omicidioe uno dei due conducenti risulta indagato. La ...Si tratta del ragazzo rimasto coinvolto in un incidente stradale nella serata del 12 dicembre a Leverano, in provincia di Lecce. Il giovanissimo stava rientrando a casa in sella alla sua bici, il cond ...La Polizia ha lanciato un appello per rintracciare la donna, sanitario , che sabato mattina, lungo l’autostrada A23, ha prestato i primi soccorsi ...