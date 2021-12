Governo: Draghi vede Conte, focus su manovra e pandemia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato questa mattina a Palazzo Chigi il presidente del M5S, Giuseppe Conte. Nel corso del colloquio sono stati discussi temi legati alla Legge di Bilancio e all'andamento della situazione epidemiologica. Così in una nota di P.Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario, ha incontrato questa mattina a Palazzo Chigi il presidente del M5S, Giuseppe. Nel corso del colloquio sono stati discussi temi legati alla Legge di Bilancio e all'andamento della situazione epidemiologica. Così in una nota di P.Chigi.

Advertising

meb : Ieri sera al @Tg1Rai abbiamo parlato di governo Draghi e elezioni del Presidente della Repubblica. @ItaliaViva è al… - fattoquotidiano : ROBIN HOOD | Italia viva e destre non vogliono intaccare i grandi patrimoni. Così il governo tenta di attutire il c… - Agenzia_Ansa : Draghi: 'Ho letto che avremmo tolto 200 milioni dalle disabilità ad altre cose, non è così: la somma rimane nell'am… - dolores20943592 : RT @Gitro77: Anche questa settimana vi ricordo che non esiste nessuna emergenza tranne quella democratica causata dalle scelte discriminato… - attilascuola : RT @VittorioBanti: Questo era l'unico parzialissimo ambito in cui l'autorevolezza di Mario Draghi, e quindi la condivisione del suo Governo… -