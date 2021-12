GF Vip, Gianmaria attaccato dalla mamma di Sophie Codegoni. Come lo definì sui social (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi sembra essere cominciata una vera frequentazione. Dopo i baci durante la festa nella casa, Sophie ha abbassato le difese nei confronti di Gianmaria. GF Vip, Gianmaria e la scena splatter: davvero l’ha fatto? I fan si dividono sulla verità di queste immagini https://twitter.com/BiagioLosacco/status/1470198059002998784Ora, a distanza di qualche giorno dai quei baci, Sophie è riuscita a confrontarsi con sua madre al telefono e a sorpresa ha trovato la sua approvazione: “ha detto che le piace Gianmaria”. Lo stesso Gianmaria è apparso felice di scoprire dell’approvazione della mamma di Sophie e in casa ne ha parlato con Lulù. “Hai sentito la ... Leggi su funweek (Di lunedì 13 dicembre 2021) TraAntinolfi sembra essere cominciata una vera frequentazione. Dopo i baci durante la festa nella casa,ha abbassato le difese nei confronti di. GF Vip,e la scena splatter: davvero l’ha fatto? I fan si dividono sulla verità di queste immagini https://twitter.com/BiagioLosacco/status/1470198059002998784Ora, a distanza di qualche giorno dai quei baci,è riuscita a confrontarsi con sua madre al telefono e a sorpresa ha trovato la sua approvazione: “ha detto che le piace”. Lo stessoè apparso felice di scoprire dell’approvazione delladie in casa ne ha parlato con Lulù. “Hai sentito la ...

Advertising

Camp9116 : @wilmington_girl Cosa a fatto GianMaria per essere vip ? Se tolto i tarzanelli dal culo #fuoriginculo - nomeutentetina : RT @wilmington_girl: Giucas:'Ma cosa ha fatto Gianmaria per essere vip?' Sophie:'Niente,è stato fotografato con varie donne dello spettacol… - ChiLiberato : @wilmington_girl Ma Gianmaria ha sempre detto di non sentirsi vip - ale_dillo : RT @wilmington_girl: Giucas:'Ma cosa ha fatto Gianmaria per essere vip?' Sophie:'Niente,è stato fotografato con varie donne dello spettacol… - ricordosospeso : RT @wilmington_girl: Giucas:'Ma cosa ha fatto Gianmaria per essere vip?' Sophie:'Niente,è stato fotografato con varie donne dello spettacol… -