Date | regolamento | procedura | tutto quello che c’è da sapere sul sorteggio Champions League

(Di lunedì 13 dicembre 2021) L’attesa è finita. Tra poco, a Nyon, andrà in scena ildegli ottavi di finale della Uefa2021/2022 (SEGUI IL LIVE). Le sedici squadre migliori d’Europa verranno accoppiate in unaconsolidata e anche piuttosto intuitiva da capire. Andiamo a scoprire assieme come funziona. Ilcoinvolge 16 squadre: le vincitrici e le seconde classificate degli otto gironi di UEFA. Verranno formate due urne: una contenente le otto vincitrici (teste di serie) e l’altra contenente le otto seconde classificate (non teste di serie). Squadre provenienti dallo stesso girone o dalla stessa federazione nazionale non possono affrontarsi. Eventuali altre restrizioni verranno annunciate prima della cerimonia di ...

In seguito, le date fissate per i quarti di finale saranno giovedì 7 e 14 aprile, naturalmente ... Il regolamento prevede che in ogni abbinamento una seconda di Europa League affronti una "retrocessa" ...DIRETTA SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE/ Video streaming tv live: le date dei match Possiamo ... Il regolamento prevede che in ogni abbinamento una seconda di Conference League affronti una "...Date, regolamento, procedura: tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio ottavi di finale della Champions League ...