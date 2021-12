“Cafè Chantant-Crazy Edition”: edizione numero 26 con Lara Sansone (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – edizione numero 26 a Napoli per il Cafè Chantant di Lara Sansone. Lo spettacolo ‘Cafè Chantant – Crazy Edition‘, che va in scena al Teatro Sannazaro dal 17 al 30 dicembre (nel fine settimana), è interpretato dalla Sansone, e da Corrado Ardone, Massimo Peluso, Mario Aterrano, Mario Andrisani, Francesco D’Alena, Luca Sorrento con il Balletto e l’Orchestra del Cafè Chantant. “La difficile situazione che stiamo attraversando – dice Lara Sansone – impone a noi artisti di creare momenti di evasione e divertimento per il pubblico. Il nostro spettacolo ideato per le feste di Natale, contiene musica, danza, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –26 a Napoli per ildi. Lo spettacolo ‘‘, che va in scena al Teatro Sannazaro dal 17 al 30 dicembre (nel fine settimana), è interpretato dalla, e da Corrado Ardone, Massimo Peluso, Mario Aterrano, Mario Andrisani, Francesco D’Alena, Luca Sorrento con il Balletto e l’Orchestra del. “La difficile situazione che stiamo attraversando – dice– impone a noi artisti di creare momenti di evasione e divertimento per il pubblico. Il nostro spettacolo ideato per le feste di Natale, contiene musica, danza, ...

Advertising

anteprima24 : ** 'Cafè Chantant-Crazy Edition': edizione numero 26 con Lara Sansone ** - galleriamillon : RT @francescapellas: Che tazzina suonata, pensavo di aver fatto un tweet per dire che è uscita la quarta puntata di Tazzine e invece no. Ec… - francescapellas : Che tazzina suonata, pensavo di aver fatto un tweet per dire che è uscita la quarta puntata di Tazzine e invece no.… - inforcampania : NAPOLI - AL TEATRO SANNAZARO TORNA LARA SANSONE CON CAFÈ CHANTANT CRAZY EDITION - CRALTLC : TEATRO SANNAZZARO 'Cafè Chantant' di Lara Sansone in scena dal 17 al 30 Dicembre 2021.Prezzi promozione CRAL, tavo… -

Ultime Notizie dalla rete : Cafè Chantant RIAPRE ' LA DOLCE VITA ' STORICO LOCALE BARESE DI CABARET La nuova Dolce vita live, nella nuova veste "club", tra ristorazione e american bar, ospiterà infatti concerti, cabaret, burlesque e fantasisti internazionali nel tipico stile cafè chantant ". Dopo ...

A Bari RIAPRE "LA DOLCE VITA (LIVE)" La nuova Dolce vita liv, nella nuova veste "club", tra ristorazione e american bar, ospiterà infatti concerti, cabaret, burlesque e fantasisti internazionali nel tipico stile cafè chantant". Dopo la ...

Teatro: edizione numero 26 per 'Cafè Chantant-Crazy Edition' - Teatro ANSA Nuova Europa La nuova Dolce vita live, nella nuova veste "club", tra ristorazione e american bar, ospiterà infatti concerti, cabaret, burlesque e fantasisti internazionali nel tipico stile". Dopo ...La nuova Dolce vita liv, nella nuova veste "club", tra ristorazione e american bar, ospiterà infatti concerti, cabaret, burlesque e fantasisti internazionali nel tipico stile". Dopo la ...