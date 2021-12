Usa, tornado devasta 5 stati: 83 morti e decine di dispersi (Di domenica 12 dicembre 2021) Sono 83 i morti accertati in Usa dopo il passaggio di 24 potenti tornado che, inusuali per durata e periodo dell’anno, hanno lasciato la scorsa notte una scia di distruzione in 5 stati Usa, dal Kentucky all’Arkansas. Le vittime sono state segnalate anche in Arkansas e Illinois secondo la Cnn. E’ stata anche osservata la tromba d’aria con il tracciato più lungo finora mai registrato, oltre 380 km, che ha attraversato quattro stati in tre ore. A Monette è stato scoperchiato il tetto di una casa di riposo con 86 letti, a Mayfield numerosi operai sono rimasti intrappolati fra le macerie di una fabbrica di candele e in Kentucky un treno è stato rovesciato. Il tornado ha distrutto anche un deposito di Amazon in Illinois. (Il Faro online) Leggi su ilfaroonline (Di domenica 12 dicembre 2021) Sono 83 iaccertati in Usa dopo il passaggio di 24 potentiche, inusuali per durata e periodo dell’anno, hanno lasciato la scorsa notte una scia di distruzione in 5Usa, dal Kentucky all’Arkansas. Le vittime sono state segnalate anche in Arkansas e Illinois secondo la Cnn. E’ stata anche osservata la tromba d’aria con il tracciato più lungo finora mai registrato, oltre 380 km, che ha attraversato quattroin tre ore. A Monette è stato scoperchiato il tetto di una casa di riposo con 86 letti, a Mayfield numerosi operai sono rimasti intrappolati fra le macerie di una fabbrica di candele e in Kentucky un treno è stato rovesciato. Ilha distrutto anche un deposito di Amazon in Illinois. (Il Faro online)

