"Questa soap opera mi ha rotto le palle", la concorrente non regge più la storia tra Alex e Soleil e spiega il motivo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Al GF Vip l'atmosfera si fa pesante e la concorrente non regge più la storia tra Alex e Soleil: "Questa soap opera mi ha rotto le palle". Nella puntata di venerdì 10 dicembre, ancora una volta al centro dell'attenzione il rapporto tra Alex e Soleil. I due sembrano essere sempre più vicini. La moglie dell'attore, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Annalisa2310 : RT @angela_zagari: Questa sera riparte la soap. Quante come Aldo? #GFvip - candygirl453455 : RT @ilenia_zirafi: 'Non si parla mai di me, si parla sempre di questa soap opera e mi sono rotta le palle' JESSICA PIENISSIMA PIÙ DI NOI S… - Jess_1623 : RT @samanta_012: Aldo e Davide che abbandonano perché dicono che dopo 3 mesi le dinamiche sono sempre quelle e loro non hanno più niente da… - rita03388027 : @GrandeFratello in effetti Soleil non avrebbe mai scelto Maria come amica ma pur di andare contro gli altri....Jess… - CHENBAE45959461 : RT @samanta_012: Aldo e Davide che abbandonano perché dicono che dopo 3 mesi le dinamiche sono sempre quelle e loro non hanno più niente da… -