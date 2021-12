Progetti PON e studenti con disabilità. Lettera (Di domenica 12 dicembre 2021) Inviata da Eugenio Tipaldi - Una volta, non molto tempo fa, ai Progetti PON potevano partecipare gli alunni con disabilità senza problemi, poiché potevano ricevere l'assistenza dei docenti di sostegno. Erano pagati poco quest'ultimi,20 ore per un totale di 600 euro lordi, ma erano contenti di far partecipare l'allievo che stavano seguendo anche favorendo l'inclusione con gli altri compagni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 12 dicembre 2021) Inviata da Eugenio Tipaldi - Una volta, non molto tempo fa, aiPON potevano partecipare gli alunni consenza problemi, poiché potevano ricevere l'assistenza dei docenti di sostegno. Erano pagati poco quest'ultimi,20 ore per un totale di 600 euro lordi, ma erano contenti di far partecipare l'allievo che stavano seguendo anche favorendo l'inclusione con gli altri compagni. L'articolo .

I fondi Fesr dell'Europa sono al palo: spesi solo il 49% dei soldi disponibili E i Pon, Programmi Operativi Nazionali, di cui si occupa il governo nazionale, che ha lanciato progetti specifici per area tematica. C'è il Pon governance e capacità istituzionale, il Pon città ...

