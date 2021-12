Pamela Prati e la gogna mediatica: il paragone doloroso con Cazzaniga (Di domenica 12 dicembre 2021) La storia d’amore di Roberto Cazzaniga con una persona che non è mai esistita veramente ha riacceso i riflettori anche sulla vicenda di Pamela Prati, che ha creduto di essere vicina a un matrimonio – che ovviamente non si è mai tenuto – con un uomo inesistente. È stata la stessa soubrette a parlarne, date le numerose analogie tra le due (dolorosissime) storie. Pamela Prati, il dolore di non essere creduta Non è facile per Pamela Prati tornare a parlare di una vicenda che ha segnato profondamente la sua vita. La showgirl lo ha raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera, dove ha rivelato tutto il suo dolore: “La cosa che mi ferisce di più è che intorno a Roberto Cazzaniga si è formato un cordone di solidarietà, quando è successo a me sono ... Leggi su dilei (Di domenica 12 dicembre 2021) La storia d’amore di Robertocon una persona che non è mai esistita veramente ha riacceso i riflettori anche sulla vicenda di, che ha creduto di essere vicina a un matrimonio – che ovviamente non si è mai tenuto – con un uomo inesistente. È stata la stessa soubrette a parlarne, date le numerose analogie tra le due (dolorosissime) storie., il dolore di non essere creduta Non è facile pertornare a parlare di una vicenda che ha segnato profondamente la sua vita. La showgirl lo ha raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera, dove ha rivelato tutto il suo dolore: “La cosa che mi ferisce di più è che intorno a Robertosi è formato un cordone di solidarietà, quando è successo a me sono ...

