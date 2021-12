Pallamano, Serie A 2021: a Conversano il derby contro Fasano, bene anche Sassari (Di domenica 12 dicembre 2021) La Serie A di Pallamano maschile 2021 è giunta alla sua giornata numero 12, in cui è arrivato il primo ko stagionale della Junior Fasano, sconfitta per mano del Conversano con il punteggio di 35-33, al termine di una sfida ricca di gol e decisa dagli otto centri di Gian Valentino Rossetto. Fasanesi ancora in testa, ma tallonati proprio dai cugini di Puglia, dalla Raimond Sassari e dal Pressano. I sardi si sono imposti per 29-26 sulla Teamnetwork Albatro Siracusa, mentre i giallo-neri hanno avuto la meglio sul neo-promosso Carpi per 25-14. Pari tra Alperia Merano e Cassano Magnago, nell’incontro terminato 25-25, con un Trieste falcidiato dagli infortuni che ha superato 25-21 la Sparer Eppan, mentre a completare il quadro ci ha pensato il Bolzano, corsaro sul campo nel ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) LaA dimaschileè giunta alla sua giornata numero 12, in cui è arrivato il primo ko stagionale della Junior, sconfitta per mano delcon il punteggio di 35-33, al termine di una sfida ricca di gol e decisa dagli otto centri di Gian Valentino Rossetto. Fasanesi ancora in testa, ma tallonati proprio dai cugini di Puglia, dalla Raimonde dal Pressano. I sardi si sono imposti per 29-26 sulla Teamnetwork Albatro Siracusa, mentre i giallo-neri hanno avuto la meglio sul neo-promosso Carpi per 25-14. Pari tra Alperia Merano e Cassano Magnago, nell’interminato 25-25, con un Trieste falcidiato dagli infortuni che ha superato 25-21 la Sparer Eppan, mentre a completare il quadro ci ha pensato il Bolzano, corsaro sul campo nel ...

