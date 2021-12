Liga 2021/2022, Benzema e Asensio stendono l’Atletico: Real Madrid in fuga (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Real Madrid non si ferma più. Gli uomini di Carlo Ancelotti battono 2-0 anche l’Atletico Madrid nel match valevole per la diciassettesima giornata de La Liga 2021/2022, grazie alle reti di Karim Benzema e Marco Asensio, conquistando la sua settima vittoria consecutiva. In una partita dominata i Blancos trovano il gol del vantaggio dopo appena 16? con il bomber francese che, su assist di Vinicius, Realizza con una grande girata al volo. Nella ripresa, invece, è Asensio a sfruttare un passaggio del brasiliano per battere Oblak e siglare il raddoppio. In virtù di questo risultato il Real Madrid vola in fuga a 42 punti in classifica, mentre ... Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) Ilnon si ferma più. Gli uomini di Carlo Ancelotti battono 2-0 anchenel match valevole per la diciassettesima giornata de La, grazie alle reti di Karime Marco, conquistando la sua settima vittoria consecutiva. In una partita dominata i Blancos trovano il gol del vantaggio dopo appena 16? con il bomber francese che, su assist di Vinicius,izza con una grande girata al volo. Nella ripresa, invece, èa sfruttare un passaggio del brasiliano per battere Oblak e siglare il raddoppio. In virtù di questo risultato ilvola ina 42 punti in classifica, mentre ...

