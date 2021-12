Il pasticcio di Abu Dhabi

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 12 dicembre 2021) Max Verstappen è il nuovo campione del mondo della Formula Uno. Ma che fatica per saperlo con l’ufficialità che si conviene! Potremmo chiamarlo il pasticciaccio di Abu. Per decretare il nuovo campione del mondo di Formula Uno infatti non sono bastati i ripetuti colpi di scena in pista dell’ultimo Gran Premio della stagione. Gran Premio che alla bandiera a scacchi ha visto Max Verstappen tagliare il traguardo per primo sulla sua Red Bull. Per come è arrivata, la sua vittoria è di quelle da ricordare negli almanacchi delle più clamorose ed emozionanti. Partito in pole position, il pilota olandese si era fatto subito sorpassare dal diretto rivale - a pari punti - Lewis Hamilton sulla Mercedes. E Hamilton, che correva per lo storico ottavo titolo - staccandosi dal suo stesso record in coabitazione con Michael Schumacher - era stato in testa fino all’ultimo giro. ...