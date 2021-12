I testimoni di giustizia devono essere protetti in maniera rafforzata, ecco le mie due proposte (Di domenica 12 dicembre 2021) Vivere con la costante minaccia della violenza mafiosa. Vivere lontano da casa propria, senza più l’affetto dei propri cari, in località estranee, con nomi di copertura. Vivere dovendo insegnare ai propri figli a mentire, a dissimulare. Vivere senza più poter fare il lavoro che hai amato. Vivere arrabbiandoti perché non ti scambino per un collaboratore di giustizia. Vivere scontando la diffidenza e l’isolamento se anziché portarti altrove, lo Stato decide di proteggerti a casa tua. Vivere con l’angoscia dei processi che non finiscono mai. Vivere con la paura che i tuoi figli crescendo portino indelebili i segni delle tue scelte o che, peggio, non ne comprendano il valore e te le rinfaccino. Vivere pietendo l’assistenza dello Stato col quale troppo spesso bisogna litigare a suon di carte bollate, mortificando la dignità di persona libera e capace di grandi cose. Vivere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) Vivere con la costante minaccia della violenza mafiosa. Vivere lontano da casa propria, senza più l’affetto dei propri cari, in località estranee, con nomi di copertura. Vivere dovendo insegnare ai propri figli a mentire, a dissimulare. Vivere senza più poter fare il lavoro che hai amato. Vivere arrabbiandoti perché non ti scambino per un collaboratore di. Vivere scontando la diffidenza e l’isolamento se anziché portarti altrove, lo Stato decide di proteggerti a casa tua. Vivere con l’angoscia dei processi che non finiscono mai. Vivere con la paura che i tuoi figli crescendo portino indelebili i segni delle tue scelte o che, peggio, non ne comprendano il valore e te le rinfaccino. Vivere pietendo l’assistenza dello Stato col quale troppo spesso bisogna litigare a suon di carte bollate, mortificando la dignità di persona libera e capace di grandi cose. Vivere ...

