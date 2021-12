Fuga di gas devastante, crollano le palazzine: Ravanusa, scene apocalittiche in strada: morti e dispersi, il sospetto sull'innesco (Di domenica 12 dicembre 2021) crollano tre palazzine a Ravanusa, in provincia di Agrigento: almeno 4 i morti e 5 le persone disperse, tra cui una giovane incinta che dovrebbe partorire nei prossimi giorni, e una cinquantina di dispersi La tragedia è avvenuta sabato notte: fatale una esplosione devastante causata da una grave perdita di gas nella rete di metano. Sconvolto, dunque, un intero quartiere. Le ricerche e le operazioni di salvataggio, rese difficilissime dalle violente fiamme che avvolgono le macerie, sono andate avanti tutta le notte e con luce del giorno hanno ripreso con maggiore vigore. Secondo le prime ricostruzioni, a fare da "innesco" potrebbe essere stato anche l'ascensore di una delle palazzine. La Procura di Agrigento ha intanto aperto una inchiesta: l'ipotesi è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021)tre, in provincia di Agrigento: almeno 4 ie 5 le persone disperse, tra cui una giovane incinta che dovrebbe partorire nei prossimi giorni, e una cinquantina diLa tragedia è avvenuta sabato notte: fatale una esplosionecausata da una grave perdita di gas nella rete di metano. Sconvolto, dunque, un intero quartiere. Le ricerche e le operazioni di salvataggio, rese difficilissime dalle violente fiamme che avvolgono le macerie, sono andate avanti tutta le notte e con luce del giorno hanno ripreso con maggiore vigore. Secondo le prime ricostruzioni, a fare da "" potrebbe essere stato anche l'ascensore di una delle. La Procura di Agrigento ha intanto aperto una inchiesta: l'ipotesi è ...

Advertising

Antonio_Tajani : #Ravanusa Esplosione nella notte causata da una fuga di gas. Il bilancio due morti, sette dispersi e tre palazzine… - repubblica : Fuga di gas: crolla una palazzina a Ravanusa, almeno cinque dispersi [di Alan David Scifo] - Libero_official : A #Ravanusa crollano delle palazzine a causa di una perdita nella rete di gas metano: morti e dispersi, soccorsi re… - GilardiNad : RT @Marco_dreams: Ennesimo dramma evitabile in Sicilia, sembra per una fuga di gas dalla rete. Ma in una regione dove il dissesto idrogeolo… - LucaCesaretti : RT @Radio1Rai: L'esplosione di #Ravanusa, in provincia di Agrigento. Si scava senza sosta tra le macerie delle tre palazzine esplose ieri s… -