DIRETTA LIVE | Parma-Perugia 0-0 | si parte

Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Parma-Perugia, match valido per la 17esima giornata di Serie B. Le due compagini si trovano, rispettivamente, al quindicesimo e decimo posto in classifica, con 19 punti da un lato e 25 punti dall'altro. I crociati non sono riusciti ancora a trovare la vittoria da quando si è seduto in panchina Iachini, il quale ha ottenuto (in tre partite) due punti. La compagine umbra arriva invece da una striscia positiva, fatta di due vittorie e due pareggi. Risulta fondamentale per entrambe vincere, dato che i padroni di casa hanno la necessità di dare delle risposte, mentre gli ospiti hanno il dovere di continuare a credere ai playoff. Due situazioni differenti per una gara che si prospetta complessa e delicata, soprattutto per quanto riguarda la situazione in classifica.

