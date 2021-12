Come risolvere il problema immigrazione? Lasciando che l’Africa si aiuti da sola (Di domenica 12 dicembre 2021) Pubblichiamo, per gentile concessione dell’autore, il testo integrale dell’intervento che François Farafín Sandouno, coordinatore della sezione italiana dell’ong Urgences Panafricanistes, ha tenuto presso la “Festa d’Italia” organizzata dal movimento Pro Italia lo scorso 28 novembre a Roma. Uno spaccato originale della situazione politico-economica africana, dalle nuove forme di colonialismo alle conseguenti dinamiche dell’immigrazione verso l’Europa IPN Buonasera a tutti! Sono François Farafín Sandouno, un afro-discendente nato a Roma. Come tema vi parlerò dell’immigrazionismo talassico, cioè l’immigrazione marittima. Oggi assistiamo ad un’immigrazione/deportazione di africani verso l’Europa, un’immigrazione che ha Come radice il saccheggio dell’Africa da parte di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 12 dicembre 2021) Pubblichiamo, per gentile concessione dell’autore, il testo integrale dell’intervento che François Farafín Sandouno, coordinatore della sezione italiana dell’ong Urgences Panafricanistes, ha tenuto presso la “Festa d’Italia” organizzata dal movimento Pro Italia lo scorso 28 novembre a Roma. Uno spaccato originale della situazione politico-economica africana, dalle nuove forme di colonialismo alle conseguenti dinamiche dell’verso l’Europa IPN Buonasera a tutti! Sono François Farafín Sandouno, un afro-discendente nato a Roma.tema vi parlerò dell’immigrazionismo talassico, cioè l’marittima. Oggi assistiamo ad un’/deportazione di africani verso l’Europa, un’che haradice il saccheggio delda parte di ...

