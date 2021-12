Atalanta, spunta la clamorosa ipotesi: un big potrebbe partire a gennaio! (Di domenica 12 dicembre 2021) Luis Muriel potrebbe salutare l’Atalanta già nella prima sessione di calciomercato. Il colombiano, soprattutto da quando gioca per la Dea, è stato da sempre decisivo e in grado di disgregare le difese avversarie. Ma da inizio stagione, anche a causa di infortuni, Luis Muriel sembra non essere più determinante come negli anni passati e il suo futuro nella città di Bergamo appare sempre più lontano. Atalanta, Muriel, calciomercatoSecondo quanto riporta Tuttomercatoweb, il suo successore potrebbe essere il belga Divock Origi, attaccante del Liverpool in scadenza di contratto. Ludovica Mauro Leggi su rompipallone (Di domenica 12 dicembre 2021) Luis Murielsalutare l’già nella prima sessione di calciomercato. Il colombiano, soprattutto da quando gioca per la Dea, è stato da sempre decisivo e in grado di disgregare le difese avversarie. Ma da inizio stagione, anche a causa di infortuni, Luis Muriel sembra non essere più determinante come negli anni passati e il suo futuro nella città di Bergamo appare sempre più lontano., Muriel, calciomercatoSecondo quanto riporta Tuttomercatoweb, il suo successoreessere il belga Divock Origi, attaccante del Liverpool in scadenza di contratto. Ludovica Mauro

