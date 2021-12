Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 dicembre 2021) VIABILITA’ 11 DICEMBREORE 13.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAANCORA FORTI DISAGI PER CHI STA PERCORRENDO LA A24TERAMO SI REGISTRANO CODE PER TRE KM TRA IL NODO CON LA A1 MILANO NAPOLI E CASTEL MADAMA PER REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO MEZZI PESANTI CAUSA NEVE, IN DIREZIONE TERAMO. PER INCIDENTE SI STA IN CODA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI TUSCOLANA E ARDEATINA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA VIA CASSIA NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA APPIA IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE TRA FRATTOCCHIE E VIA DEI LAGHI UN INVITO A PRESTARE ATTENZIONE ALLE OPERAZIONI INVERNALI IN CORSO. SONO ATTIVI INFATTI I MEZZI SPAZZANEVE DI ASTRAL SPA SU ALCUNE STRADE IN PARTICOLARE LA ...