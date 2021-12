Ultime Notizie Roma del 11-12-2021 ore 09:10 (Di sabato 11 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nelle Ultime 24 ore in Italia si sono registrati 20497 nuovi casi di covid a fronte di 716287 tamponi effettuati in Italia non si toccavano i 20.000 con i giornalieri dal 3 aprile il tasso di positività si attesta al 2,9% in calo rispetto al 4 del giorno precedente i decessi sono stati 118 che portano il totale delle vittime dall’inizio della pandemia accento 34669 guarite 11777 persone il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza per il passaggio della Calabria da zona Bianca gialla che è di colore prevista la chiusura delle discoteche ma non viene introdotto il coprifuoco invece obbligatorio indossare la mascherina all’aperto nei ristoranti tavoli al chiuso non potranno ospitare più di 4 persone Sirila capienza per cinema teatri e ... Leggi su romadailynews (Di sabato 11 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nelle24 ore in Italia si sono registrati 20497 nuovi casi di covid a fronte di 716287 tamponi effettuati in Italia non si toccavano i 20.000 con i giornalieri dal 3 aprile il tasso di positività si attesta al 2,9% in calo rispetto al 4 del giorno precedente i decessi sono stati 118 che portano il totale delle vittime dall’inizio della pandemia accento 34669 guarite 11777 persone il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza per il passaggio della Calabria da zona Bianca gialla che è di colore prevista la chiusura delle discoteche ma non viene introdotto il coprifuoco invece obbligatorio indossare la mascherina all’aperto nei ristoranti tavoli al chiuso non potranno ospitare più di 4 persone Sirila capienza per cinema teatri e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Nelle ultime due settimane abbiamo ottenuto circa 390mila nuovi vaccinati'. Lo ha detto Nino Cartabellotta, presid… - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 17.030 positivi, 74 vittime. Tasso di positività al 2,9%. Numeri in aumento. Effet… - sole24ore : ??#Coronavirus ultime notizie. @GiovanniToti: in #Liguria dei 25 pazienti in terapia intensiva 24 non vaccinati. ??L… - ViViCentro : Giordano: 'Castellammare ha un ottimo presidente e un ottimo allenatore come Sottili' #giordano #JuveStabia #potenza - tempostretto : Un nuovo articolo: (Team Scaletta e Siac Messina ospitano Polistena e Lamezia) è stato pubblicato su: Tempo Stretto… -