Sci di fondo, Federico Pellegrino terzo nelle qualificazioni della sprint tl di Davos. Avanti Laurent e Ganz (Di sabato 11 dicembre 2021) Lo sci di fondo ha visto aprirsi la due giorni dedicata alla Coppa del Mondo 2021-2022: il circuito maggiore oggi, sabato 11 dicembre, ha inaugurato la tappa a Davos, in Svizzera. In programma le sprint in tecnica libera: nelle qualificazioni avanzano Federico Pellegrino, terzo tra gli uomini, e Greta Laurent e Caterina Ganz tra le donne. Ottima prova di Federico Pellegrino, che completa 1.5 km giungendo a 1?59 dal norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, primo in 2’24?16. Fuori dai trenta tutti gli altri azzurri: 33° Francesco De Fabiani a 6?00, 40° Michael Hellweger a 6?68, 53° Simone Mocellini a 8?47, 54° Giovanni Ticco a 8?67, 63° Francesco Manzoni a 10?12. Tra le donne miglior tempo ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) Lo sci diha visto aprirsi la due giorni dedicata alla Coppa del Mondo 2021-2022: il circuito maggiore oggi, sabato 11 dicembre, ha inaugurato la tappa a, in Svizzera. In programma lein tecnica libera:avanzanotra gli uomini, e Gretae Caterinatra le donne. Ottima prova di, che completa 1.5 km giungendo a 1?59 dal norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, primo in 2’24?16. Fuori dai trenta tutti gli altri azzurri: 33° Francesco De Fabiani a 6?00, 40° Michael Hellweger a 6?68, 53° Simone Mocellini a 8?47, 54° Giovanni Ticco a 8?67, 63° Francesco Manzoni a 10?12. Tra le donne miglior tempo ...

