Scala: sciopero generale, Macbeth anticipato a 15 dicembre (Di sabato 11 dicembre 2021) Milano, 11 dic. (Adnkronos) - La direzione del Teatro alla Scala di Milano, sentiti gli artisti e i rappresentanti dei lavoratori, ha anticipato in considerazione dello sciopero generale indetto per il 16 dicembre, la rappresentazione dell'opera 'Macbeth' di Giuseppe Verdi prevista per giovedì a mercoledì 15 dicembre alla stessa ora. Il Teatro ringrazia gli artisti coinvolti e tutti i lavoratori per "la sensibilità dimostrata". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Milano, 11 dic. (Adnkronos) - La direzione del Teatro alladi Milano, sentiti gli artisti e i rappresentanti dei lavoratori, hain considerazione delloindetto per il 16, la rappresentazione dell'opera '' di Giuseppe Verdi prevista per giovedì a mercoledì 15alla stessa ora. Il Teatro ringrazia gli artisti coinvolti e tutti i lavoratori per "la sensibilità dimostrata".

