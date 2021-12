Roberto Cazzaniga a Verissimo: “Più di un mese che non le scrivo, mi manca. Fa più male di un pugno in faccia” (Di sabato 11 dicembre 2021) La sua storia, svelata da un servizio de Le Iene, è nota: Roberto Cazzaniga è rimasto vittima di una truffa sentimentale online che l’ha lasciato sul lastrico e psicologicamente a pezzi. E il giocatore di volley racconta tutto nello studio di Verissimo: “È più di un mese che non scrivo a Maya e ogni tanto mi manca. Per 15 anni mi sono sentito con lei e poi all’improvviso mi sono svegliato e non esisteva più: fa più male di un pugno in faccia… In tutti questi anni avrei voluto vederla, ma ogni volta sorgevano dei problemi e lei inventava scuse per non incontrarmi. Ci sono stati campanelli d’allarme, ma era molto brava a rigirare la vicenda a suo favore. Si innervosiva e tirava in ballo i suoi problemi cardiaci, facendomi sentire in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) La sua storia, svelata da un servizio de Le Iene, è nota:è rimasto vittima di una truffa sentimentale online che l’ha lasciato sul lastrico e psicologicamente a pezzi. E il giocatore di volley racconta tutto nello studio di: “È più di unche nona Maya e ogni tanto mi. Per 15 anni mi sono sentito con lei e poi all’improvviso mi sono svegliato e non esisteva più: fa piùdi unin… In tutti questi anni avrei voluto vederla, ma ogni volta sorgevano dei problemi e lei inventava scuse per non incontrarmi. Ci sono stati campanelli d’allarme, ma era molto brava a rigirare la vicenda a suo favore. Si innervosiva e tirava in ballo i suoi problemi cardiaci, facendomi sentire in ...

Advertising

FQMagazineit : Roberto Cazzaniga a Verissimo: “Più di un mese che non le scrivo, mi manca. Fa più male di un pugno in faccia” - Sbiru29Fabio : Ai numerosi fake presenti su Twitter, volevo solo dire che non tutti siamo come il pallavolista Roberto Cazzaniga e… - VanityFairIt : Una storia, quella del pallavolista, che ha dell'incredibile #LoveStory - PasqualeMarro : #RobertoCazzaniga: 700 mila euro per una donna che non esiste - zazoomblog : Verissimo anticipazioni oggi 11 dicembre: Roberto Cazzaniga e gli altri ospiti vip - #Verissimo #anticipazioni… -