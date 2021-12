NON BASTA IL VANTAGGIO DI BUTIC. CON IL COSENZA È 1-1 (Di sabato 11 dicembre 2021) PORDENONE – COSENZA 1-1 GOL: 30? pt BUTIC, 33? st Situm PORDENONE (4-3-3): Perisan; El Kaouakibi, Camporese, Barison, Falasco; Magnino, Pasa, Pinato (28? st Zammarini); Cambiaghi, BUTIC (28? st Sylla), Pellegrini (25? st Bassoli). A disp.: Fasolino, Stefani, Petriccione, Tsadjout, Ciciretti, Kupisz, Valietti, Chrzanowski, Perri. All.Tedino. COSENZA (3-4-3): Matosevic; Rigione, Tiritiello, Venturi (27? st Florenzi); Anderson (1? st Corsi), Carraro, Palmiero, Situm (37? st Sy); Millico, Gori (17? st Pandolfi), Caso (17? st Boultam). A disp.: Saracco, Kristoffersen, Pirrello, Vallocchia, Minelli, Gerbo. All. Occhiuzzi ARBITRO: Piccinini di Forlì, assistenti Scarpa di Reggio Emilia e Avalos di Legnano. Quarto ufficiale Angelucci di Foligno. Var: Giua di Olbia. Avar: Cecconi di Empoli. NOTE: ammoniti Pinato, Tiritiello, ... Leggi su udine20 (Di sabato 11 dicembre 2021) PORDENONE –1-1 GOL: 30? pt, 33? st Situm PORDENONE (4-3-3): Perisan; El Kaouakibi, Camporese, Barison, Falasco; Magnino, Pasa, Pinato (28? st Zammarini); Cambiaghi,(28? st Sylla), Pellegrini (25? st Bassoli). A disp.: Fasolino, Stefani, Petriccione, Tsadjout, Ciciretti, Kupisz, Valietti, Chrzanowski, Perri. All.Tedino.(3-4-3): Matosevic; Rigione, Tiritiello, Venturi (27? st Florenzi); Anderson (1? st Corsi), Carraro, Palmiero, Situm (37? st Sy); Millico, Gori (17? st Pandolfi), Caso (17? st Boultam). A disp.: Saracco, Kristoffersen, Pirrello, Vallocchia, Minelli, Gerbo. All. Occhiuzzi ARBITRO: Piccinini di Forlì, assistenti Scarpa di Reggio Emilia e Avalos di Legnano. Quarto ufficiale Angelucci di Foligno. Var: Giua di Olbia. Avar: Cecconi di Empoli. NOTE: ammoniti Pinato, Tiritiello, ...

