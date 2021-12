Motta | «Vogliamo mettere in difficoltà la Roma Nzola out»

Leggi su footdata

(Di sabato 11 dicembre 2021) “Contro il Sassuolo abbiamo fatto un buon primo tempo, siamo entrati in partita e siamo arrivati sul risultato del 2-0, situazione che avremmo dovuto gestire meglio soprattutto vista la consapevolezza di avere di fronte a noi un avversario forte con ottimi giocatori. Sotto quel punto di vista, non possiamo permetterci di farci rimontare in casa, dobbiamo gestire meglio queste situazioni perché non è la prima volta”. Lo ha detto il tecnico dello Spezia Thiagoin conferenza stampa a due giorni dalla sfida con la. “I ragazzi stanno migliorando, vedremo quali saranno quelli pronti ad affrontare una squadra forte come la, nonostante non sia al massimo è una squadra che gioca a livello europeo e sarà una prova importante per noi”, ha aggiunto l’ex centrocampista dell’Inter, che lunedì troverà il suo ex allenatore José ...