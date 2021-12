Lorini | «I no vax rischiano 36 volte di più di finire in terapia intensiva»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lorini vax

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

... su La7 , a L'aria che tira ,è tornato sull'argomento esprimendo perplessità circa lo spazio riservato nel dibattito pubblico a simili posizioni: "Stiamo parlando un po' troppo dei No, ...Fare presto, sottolinea, perché "dopo sei - nove mesi gli anticorpi decadono e questo è un ... Questo sillogismo non è confutabile nemmeno dai no". Come supereremo questa fase? "Se saremo ...Erano nell’elenco dei 28 professionisti sanitari segnalati da Asl5. Il presidente Barbagallo: «Alcuni hanno seri problemi di salute» ...Il direttore del dipartimento di Emergenza e Urgenza, Luca Lorini: «A sei mesi dal primo ciclo, non bisogna aspettare». Nel reparto dei malati più gravi, letti ormai al completo ...