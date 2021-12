Il duro scontro tra Stati Uniti e Cina sul dominio dell’informatica quantistica (Di sabato 11 dicembre 2021) Dalla cortina di ferro a quella digitale: lo scontro diplomatico tra Cina e Stati Uniti ha raggiunto anche il campo informatico. L’obiettivo di Washington è impedire la vendita di tecnologie relative al quantum computing alle compagnie di Pechino. Non a caso a fine novembre l’amministrazione Biden ha aggiunto dodici società cinesi alla sua Entity list, l’elenco di aziende a cui non si possono esportare o trasferire beni specifici all’estero, come hardware e software legati a questa tecnologia. Il dipartimento del Commercio americano ha giustificato la scelta sostenendo che queste aziende hanno contribuito alle attività nucleari o al programma sui missili balistici del Pakistan. Negli ultimi anni, la lista si è arricchita anche di grandi compagnie asiatiche, specialmente nel quadriennio dell’amministrazione Trump. Il ... Leggi su linkiesta (Di sabato 11 dicembre 2021) Dalla cortina di ferro a quella digitale: lodiplomatico traha raggiunto anche il campo informatico. L’obiettivo di Washington è impedire la vendita di tecnologie relative al quantum computing alle compagnie di Pechino. Non a caso a fine novembre l’amministrazione Biden ha aggiunto dodici società cinesi alla sua Entity list, l’elenco di aziende a cui non si possono esportare o trasferire beni specifici all’estero, come hardware e software legati a questa tecnologia. Il dipartimento del Commercio americano ha giustificato la scelta sostenendo che queste aziende hanno contribuito alle attività nucleari o al programma sui missili balistici del Pakistan. Negli ultimi anni, la lista si è arricchita anche di grandi compagnie asiatiche, specialmente nel quadriennio dell’amministrazione Trump. Il ...

nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Il duro scontro tra Soleil e Sophie ?? #GFVIP vi aspetta in streaming su Mediaset Infinity ???? - PasqualeMarro : #GianmariaAntinolfi duro scontro con Sophie: “Devo proteggere me stesso” - Gif_di_Tina : #XF2021 Caro Sky ti suggerisco la giuria per il prossimo anno, la farei di 5 Manuel Agnelli Morgan Simona Ventura… - frances33439335 : RT @GrandeFratello: Il punto di vista di Biagio e Manila sul duro scontro tra Soleil e Sophie... #GFVIP - _Sport_Calcio_ : RT @MediasetPlay: Il duro scontro tra Soleil e Sophie ?? #GFVIP vi aspetta in streaming su Mediaset Infinity ???? -