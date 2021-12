Hit Parade: Marracash torna sul trono, Fedez perde posti (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo l’esordio di Disumano, il nuovo disco di Fedez, Marracash spodesta di nuovo il rapper dal trono per risalire nella hit Parade degli album, dei singoli e dei vinili più venduti. Noi, loro, gli altri è uscito lo scorso 19 novembre e ha subito conquistato le vette delle più importante classifiche. Il rapper era riuscito addirittura ad occupare la top ten dei singoli più venduti con le nuove 12 tracce contenute nell’album. Love, in collaborazione con Gue Pequeno, è tra i brani più scaricati anche della top 50 Italia di Spotify. A seguire anche Crazy Love, già certificata disco d’oro. Il nuovo album di Marracash è già stato certificato disco di platino ed è in vetta alla classifica Fimi/Gfk. Al secondo e terzo posto ci sono invece due new entry. Segue Marracash, infatti, Marco Mengoni ... Leggi su velvetmag (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo l’esordio di Disumano, il nuovo disco dispodesta di nuovo il rapper dalper risalire nella hitdegli album, dei singoli e dei vinili più venduti. Noi, loro, gli altri è uscito lo scorso 19 novembre e ha subito conquistato le vette delle più importante classifiche. Il rapper era riuscito addirittura ad occupare la top ten dei singoli più venduti con le nuove 12 tracce contenute nell’album. Love, in collaborazione con Gue Pequeno, è tra i brani più scaricati anche della top 50 Italia di Spotify. A seguire anche Crazy Love, già certificata disco d’oro. Il nuovo album diè già stato certificato disco di platino ed è in vetta alla classifica Fimi/Gfk. Al secondo e terzo posto ci sono invece due new entry. Segue, infatti, Marco Mengoni ...

Advertising

1V4vendetta : @Noncredopropri0 no! perchè? già il fatto che tu abbia covato na creatura per 9 mesi e soffri a pensare al futuro d… - CatelliRossella : Hit parade, Marracash in vetta alle classifiche - Musica - ANSA - lillydessi : #Musica: #hit #parade, #Marracash in vetta alle #classifiche - fisco24_info : Hit parade, Marracash in vetta alle classifiche: Primo anche tra vinili e singoli. Seguono Mengoni e Coez - Spartaculo1 : @autocostruttore Ha fatto la hit parade dei peccati capitali? Che sono capitali per una ragione precisa? -

Ultime Notizie dalla rete : Hit Parade Musica: hit parade, Marracash in vetta alle classifiche E' il nuovo album del rapper milanese Marracash, "Noi, Loro, Gli Altri", uscito il 19 novembre, due anni dopo il successo di "Persona", a conquistare la vetta della classifica Fimi/Gfk degli album più ...

La variante Omicron e la strada (forse buona) verso l'adattamento Quali mutazioni si rischiano? 'Sulla proteina spike l'idea è che tutte le mutazioni che poteva fare, il virus le ha fatte, Omicron è una hit - parade di tutte le precedenti varianti che hanno ...

Hit parade, Marracash in vetta alle classifiche Agenzia ANSA Hit parade, Marracash in vetta alle classifiche E' il nuovo album del rapper milanese Marracash, "Noi, Loro, Gli Altri", uscito il 19 novembre, due anni dopo il successo di "Persona", ad aver conquistato la vetta della classifica Fimi/Gfk degli alb ...

Musica: hit parade, Marracash in vetta alle classifiche (ANSA) - ROMA, 10 DIC - E' il nuovo album del rapper milanese Marracash, 'Noi, Loro, Gli Altri', uscito il 19 novembre, due anni dopo il successo ...

E' il nuovo album del rapper milanese Marracash, "Noi, Loro, Gli Altri", uscito il 19 novembre, due anni dopo il successo di "Persona", a conquistare la vetta della classifica Fimi/Gfk degli album più ...Quali mutazioni si rischiano? 'Sulla proteina spike l'idea è che tutte le mutazioni che poteva fare, il virus le ha fatte, Omicron è unadi tutte le precedenti varianti che hanno ...E' il nuovo album del rapper milanese Marracash, "Noi, Loro, Gli Altri", uscito il 19 novembre, due anni dopo il successo di "Persona", ad aver conquistato la vetta della classifica Fimi/Gfk degli alb ...(ANSA) - ROMA, 10 DIC - E' il nuovo album del rapper milanese Marracash, 'Noi, Loro, Gli Altri', uscito il 19 novembre, due anni dopo il successo ...