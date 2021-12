GP Abu Dhabi | Libere 3 | Hamilton si prende le prove | secondo Verstappen

Advertising

SkySportF1 : ? POSSIBILE IMPENDING DI HAMILTON ? Significherebbe 10 posizioni di penalità IL LIVE ? - sportface2016 : #F1, colpo di scena nell'#AbuDhabiGP: #Hamilton rischia una penalità di dieci posizioni in griglia - Eurosport_IT : CHE-GARA-A-JEDDAH ???????? Si decide tutto ad Abu Dhabi: Hamilton batte Verstappen e lo raggiunge a pari punti in test… - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: #F1 | GP Abu Dhabi - Sintesi FP3, Hamilton-Verstappen i più veloci #F1inGenerale #AbuDhabiGP - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: Nell’intervista concessa a Sky Sport F1 durante le FP2 da Mario Isola si era detto poco tranquillo della situazione cord… -

Ultime Notizie dalla rete : Abu Dhabi

Giovedì 16 dicembre, a 250 chilometri da, nella parte occidentale degli Emirati Arabi Uniti, confinante con il Qatar, si svolgerà l'inaugurazione "civile" della chiesa dedicata a San ...DIRETTA FORMULA 1, FP3 E QUALIFICHE GP2021: SAINZ TERZO CON LA GOMMA ROSSA Se una settimana fa in Arabia Saudita non c'era molta differenza di prestazione tra la gomma rossa e la gialla, adinvece la soft garantisce un ...L’Ultimo sabato del mondiale inizia con le FP3 del GP di Abu Dhabi. Subito in pista i due contendenti al titolo. Max Verstappen si mette subito a dettare il passo con gomma media. Poca attività in pis ...Le FP3 del GP di Abu Dhabi terminano con Hamilton al comando, davanti al rivale Verstappen e al compagno di squadra Bottas ...